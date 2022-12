Dopo un Mondiale deludente, adesso tocca a Jovic riprendersi la Fiorentina

Il Mondiale è finito anzitempo e i serbi Milenkovic e Jovic faranno ritorno a Firenze prima di quello che probabilmente si aspettavano. Coppa del Mondo amara soprattutto per l’attaccante della Fiorentina, chiuso da Mitrovic e Vlahovic, e son soli 35 minuti giocati.

Si chiude così anche un inizio di stagioni tra poche luci e diverse ombre per Jovic, arrivato in viola come vice Vlahovic, ma che ancora non ha realmente mai ingranato. Se in Conference lo score è buono, con 4 gol in 6 partite, in Serie A i 3 gol messi a segno in 14 presenze sono ancora troppo pochi per un giocatore su cui Italiano e la società puntano e stanno puntando molto.

Un po’ di vacanza e poi si torna al lavoro. Jovic si gioca la Fiorentina. Deve dimostrare di volere questa maglia sul campo, con prestazioni all’altezza di quel giocatore che appena ventenne stupì il Real Madrid. La squadra lo aspetta, adesso tocca a lui. Lo scrive il Corriere dello Sport – Stadio.