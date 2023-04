“Dopo un periodo di appannamento, Italiano è riuscito a ritrovare i suoi ragazzi. Ora la Fiorentina è più concentrata sulle coppe, ma è giusto che sia così”

Felice Evacuo, ex giocatore di Serie A, si è espresso a Radio Sportiva sulle squadre italiane impegnate questa sera in Europa. Sentite cosa ha detto in merito alla Fiorentina di Vincenzo Italiano:

“La Viola aveva vissuto un serio momento di appannamento in campionato, ma la squadra adesso è in fiducia grazie al suo allenatore. Bravo Italiano a far rialzare un gruppo che sembrava perso”.

E ancora: “Quando i giocatori hanno ritrovato la condizione fisica sono ripartiti forte anche in Serie A. La Fiorentina, in questo momento, è più concentrata sulle coppe che in campionato, ma è giusto così: hanno due occasioni importanti”.