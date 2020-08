Dopo una carriera totalmente in prestito, nel silenzio generale, la Fiorentina ha detto addio a uno “storico” centrocampista

Amidu Salifu. Il centrocampista ghanese arrivò dal Vicenza nel lontano gennaio del 2011 quando fu aggregato alla Primavera della Fiorentina. Da quel momento, eccezion fatta per la prima stagione in viola, il giocatore, fino allo scorso 1 luglio, è sempre stato mandato a giocare in prestito. Otto lunghi anni, otto squadre diverse, ma con il cartellino sempre di proprietà viola. In ordine cronologico Salifu ha giocato con le maglie di Catania, Modena, Perugia, Brescia, Mantova, Vicenza, Arezzo e Al-Salmiya. Una carriera davvero strana fino ad ora la sua, che dallo scorso mese continuerà da svincolato e senza la Fiorentina.

