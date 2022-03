Dopo una figura da vergogna, anche la faccia tosta di scappare dal ritiro della Nazionale. Forse i club dovrebbero farsi qualche domanda…

Berardi, Jorginho, Mancini, Immobile, Insigne, Verratti e Luiz Felipe. Tra chi è infortunato e chi è tornato a casa per “un’alternanza prevista in vista dell’amichevole contro la Turchia”, della serie “il turnover non è uguale per tutti”, sono già sette i giocatori della Nazionale che hanno abbandonato il ritiro dell’Italia dopo la disfatta contro la Macedonia e l’eliminazione dal Mondiale in Qatar 2022.

Possiamo pure scommettere che i sopracitati saranno tutti a disposizione dei rispettivi club nel prossimo turno di campionato. Ma questo è un altro discorso. Dopo una figura barbina come quella fatta contro una squadra mediocre come la Macedonia anche il lusso di scegliere se poter tonare alla base o meno. Intanto per quanto riguarda la Fiorentina, il solo Biraghi rimane a disposizione e sarà pure titolare nell’amichevole contro la nazionale turca in programma martedì.

E fu così che alcuni club ritrovarono prima del previsto i propri giocatori ed altri no, in attesa e nella speranza che nessuno si faccia male in una partita inutile. Forse c’è davvero da domandarsi, nell’attesa che le cose cambino, che non sia un bene avere pochi rappresentanti viola in una nazionale come quella italiana…