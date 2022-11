Dopo una partita scoppiettante, l’Inter riesce a sbancare il ‘Gewiss’ e si porta momentaneamente al secondo posto Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso il lunch match della quindicesima giornata fra Atalanta e Inter, terminato sul punteggio di 2-3 al ‘Gewiss Stadium’.

Primo tempo che si è sbloccato grazie ad un rigore per i padroni di casa, che hanno approfittato di un’ingenuità di De Vrij che ha steso Zapata in area. Trasformazione dal dischetto di Lookman con un potente tiro quasi al sette. Il pareggio della squadra di Inzaghi però non si fa attendere, con il solito Dzeko che ha sorpreso Musso da pochi passi.

Nella ripresa, gli ospiti sembrano prendere il largo grazie a due autoreti viziate all’Atalanta: prima Maehle, poi Palomino portano (loro malgrado) il risultato sull’1-3. La formazione di Gasperini non demorde e riesce a riscattarsi grazie allo stesso Palomino, che da corner trafigge Onana. Nonostante il forcing finale, i padroni di casa non trovano la rete per portare il risultato in parità. L’Inter raggiunge così il secondo posto.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 41, Lazio 30, Milan 30, Inter 30, Juventus 28, Atalanta 27, Roma 26, Udinese 24, Torino 20, Fiorentina 19, Bologna 19, Salernitana 17, Empoli 17, Sassuolo 16, Lecce 15, Monza 13, Spezia 10, Cremonese 7, Sampdoria 6, Verona 5.