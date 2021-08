Dopo Zappacosta l’Atalanta potrebbe insidiare la Fiorentina anche per Berardi. E Pradè chiama un club di Serie B per valutare l’alternativa

Seppur finora non sia andata oltre una semplice telefonata per manifestare il proprio interesse, la Fiorentina continua a tenere nel mirino Domenico Berardi. La valutazione dell’attaccante è molto alta sebbene, riporta il giornalista Alfredo Pedullà, meno rispetto al passato. Il Sassuolo è bottega cara, ma al tempo stesso è consapevole che non può continuare a tarpare le alti al giocatore. Nel frattempo anche l’Atalanta ha fatto dei sondaggi, nel tentativo di ostacolare di nuovo la Fiorentina come fatto con Zappacosta.

Qualora la strada che porta a Berardi non fosse percorribile, comunque, la Fiorentina ha già pronte le alternative. Oltre a Orsolini, nome emerso ormai da tempo, secondo Pedullà la dirigenza viola avrebbe messo nel mirino anche Junior Messias tanto da fare una telefonata al Crotone per chiederne la valutazione. Sul giocatore c’è da qualche giorno anche il Milan.