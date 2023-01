Dopo Zurkowski, lo Spezia punta a un pesce grosso in casa Fiorentina. Ma la società viola…

Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport, dopo l’ingaggio di Zurkowski in prestito con obbligo di riscatto dalla Fiorentina, lo Spezia sarebbe pronto a puntare anche Christian Kouamé. L’ivoriano viola è tra i nomi sul taccuino di Macia per rinforzare l’attacco bianconero, ma la società viola non se lo farà sfuggire facilmente dopo averlo blindato in estate.

Ormai titolare quasi fisso della Fiorentina, Kouamé non è sul piede d’addio e lo Spezia dovrà virare su profili come Henry o Sanabria.