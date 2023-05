Doppia finale: Commisso ci crede e carica la Fiorentina

“Se superassimo il Basilea, per la prima volta dopo sessantadue anni faremmo una finale di Coppa Italia e una finale europea nella stessa stagione”. Parole pronunciate dal presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, direttamente alla squadra, a poche ore dal match di andata di semifinale di Conference League, contro il Basilea.

Attraverso le sue parole, Commisso ha provato a dare la carica alla squadra. Due finali, un traguardo che per molti versi sarebbe storico, perché è un qualcosa che manca al club viola addirittura dalla lontanissima stagione 1960-61, quando la squadra arrivò all’atto conclusivo della Coppa Italia e della Coppa delle Coppe. Piccolo, insignificante particolare: quei ‘ragazzi’ riuscirono a portarle a casa entrambe le coppe e a metterle in bacheca. Un’impresa che deve servire ad esempio per i giocatori di oggi.