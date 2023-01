Doppio giallo con diffida: Mourinho perde più di metà difesa per lo scontro con la Fiorentina

Notizie interessanti per la Fiorentina dal posticipo della domenica sera a San Siro: nel corso di Milan-Roma infatti, sono stati ammoniti ben due centrali diffidati tra i giallorossi. Si tratta dell’ex Mancini e di Ibanez e per entrambi scatterà quindi la squalifica per la prossima gara con la squadra viola. Da vedere dunque a chi ricorrerà Mourinho per affrontare l’attacco di Italiano.