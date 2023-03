Doppio impegno in arrivo anche con la Repubblica Ceca per Barak

Da poco diramate le convocazioni della nazionale della Repubblica Ceca per le prossime amichevoli contro Polonia e Moldavia. Tra i giocatori in lista anche il centrocampista della Fiorentina Antonin Barak, che è ormai uno dei cardini della squadra ceca. Le amichevoli saranno giocate il 24 marzo e il 27 marzo, quando ci sarà lo stop ai campionati per la pausa nazionali.

Questa la lista completa: