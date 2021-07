Dorsch e un affare in doppia cifra che può stuzzicare la Fiorentina: così la regia parlerebbe tedesco

A caccia di una pedina importante da piazzare in regia davanti alla difesa, la Fiorentina sta guardando con molta attenzione in casa del Gent dove c’è Niklas Dorsch. Scuola Bayern Monaco ma trasferito in Belgio un anno fa, dove è diventato protagonista, rimanendo però titolare nella Germania Under 21, con cui ha vinto l’Europeo un mese fa. E’ un calciatore giovane, classe ’98, e secondo La Nazione raggiungibile per una cifra non impossibile, intorno ai 10 milioni di euro. In Jupiler League la prima vera stagione importante, la scorsa, e dopo l’oro con l’Under potrebbe essere pronto al salto verso la Serie A.