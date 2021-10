Dotto: “Prima o poi Spalletti allenerà la Fiorentina. In un futuro non escludo la coppia viola con Sabatini”

A TMW Radio è intervenuto il giornalista sportivo Gianluca Dotto che ha parlato anche del futuro della Fiorentina. Queste le sue parole:

“Sabatini a Firenze come direttore sportivo? Lui è un valore aggiunto dovunque, io ce lo vedrei benissimo in viola. Spalletti prima o poi arriverà ad allenare la squadra gigliata, dipende quanto durerà a Napoli. Non escludo che in futuro si possa comporre questa coppia alla Fiorentina. Tra l’altro a Firenze c’è già Burdisso che entrambi conoscono benissimo. Spalletti si troverà di fronte la scelta Nazionale o Fiorentina”.