Dove finiscono i demeriti dell’Atalanta…e dove cominciano i meriti della Fiorentina

Un solo tentativo a rete in 45′ di gioco (per inciso il primo tempo). Per l’Atalanta è arrivato il peggior dato dei cinque anni con Gasperini in panchina contro la Fiorentina.

La Gazzetta dello Sport scrive che la macchina da gol nerazzurra è spenta. Però, probabilmente manca un pezzo. L’Atalanta può avere dei demeriti, ma dove finiscono questi cominciano anche i meriti dei viola, che hanno tenuto benissimo il campo, concedendo poco e creando sia nella prima frazione di gioco che nella ripresa.

Anche nel momento di massima pressione dei padroni di casa, la squadra di Italiano ha avuto le occasioni per chiudere definitivamente l’incontro con Sottil, Vlahovic e Gonzalez. Insomma quest’anno, almeno per ora, è un’altra musica rispetto a quanto visto nel corso delle ultime tre annate e se l’Atalanta non gioca da Atalanta, crediamo che sia giusto che si riconoscano meriti a chi li ha.