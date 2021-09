Dov’è finito Brancolini? Dalla Prima Squadra agli allenamenti in solitaria a casa

Lo scorso anno era passato dall’essere il terzo portiere della Prima Squadra viola, alla Fiorentina Primavera. Sotto la scelta ci sarebbero stati problemi con il rinnovo del contratto. Così Federico Brancolini, portiere classe 2001, aveva terminato la stagione agli ordini di Alberto Aquilani. Da fine maggio però il ragazzo non si è più fatto vedere, né con la Primavera né con la Prima Squadra, risultando assente anche nei rispettivi ritiri.

Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, il ragazzo attualmente è a Modena e si sta allenando con un preparatore dei portieri personale. L’intenzione del ragazzo sembra quella di non voler tornare a Firenze. Il suo contratto con la società viola dovrebbe scadere il prossimo anno e per lui non è stata trovata una soluzione sul mercato. Da monitorare quale sarà l’evolversi della situazione, considerando che un anno di stop per un giocatore così giovane potrebbe essere molto rischioso.