Dove l’avete messo Gonzalez?

L’Argentina ha vinto per 2-0 in amichevole contro Panama. A segno il solito Messi e anche Thiago Almada.

Ma l’attaccante della Fiorentina, Nicolas Gonzalez, convocato dal proprio selezionatore per le due gare della compagine albiceleste, non era presente né in tribuna, né in panchina.

Semplice scelta tecnica o c’è qualche problema dietro? Una notizia che non è stata specificata da nessuno in queste ore, a cominciare proprio dal tecnico Lionel Scaloni, che non ne ha parlato né prima, né dopo la gara giocata nella nottata italiana.