Dove si è interrotta la trattativa con Vlahovic: Bonus, buonuscita e commissioni, ce n’è per tutti i gusti

L’edizione odierna de La Repubblica ha raccontato i retroscena della mancata firma sul rinnovo di contratto con la Fiorentina da parte di Dusan Vlahovic. L’accordo tra le parti – si legge – era stato trovato sulla base di un prolungamento fino al 2026 a quattro milioni di euro a stagione, con 2,5 milioni di commissione a Darko Ristic e una clausola rescissoria pari a ottanta milioni valida dal 22 luglio all’11 luglio 2022. Una scelta, quella di questa precisa finestra temporale, che permetterebbe alla Fiorentina di tutelarsi in caso di addio.

Al momento della firma, però, qualcosa è andata storto. Il procuratore di Vlahovic ha chiesto una commissione più alta, ma anche una riduzione del valore della clausola per renderla più appetibile. La trattativa si incrina e le parti continuano a discutere, arrivando ad un nuovo accordo. Il serbo accetta uno stipendio da quattro milioni, ma vorrebbe l’inserimento di due bonus nel contratto: uno da due milioni alla firma e un altro come buonuscita in caso di cessione. Non solo: Ristic chiede commissioni ancora più alte e qui i discorsi si sono interrotti nuovamente.