Downes: “Essere arrivati in finale di Conference è una cosa folle, vogliamo portare a termine il lavoro contro la Fiorentina”

In casa West Ham ci si prepara all’ultima partita di Premier League contro il Leicester. Una passerella tra le mura di casa per gli uomini di Moyes, che hanno già archiviato il discorso salvezza e possono pensare tranquillamente già alla finale di Conference League che giocheranno contro la Fiorentina il prossimo 7 giugno.

In avvicinamento all’ultimo match di campionato, ha parlato il centrocampista degli Hammers Flynn Downes: “È tutto così folle. Già essere arrivati in finale di Conference è pazzesco. Ora siamo a un passo dal riportare un trofeo a East London, il che è semplicemente folle. Tutta la mia famiglia sarà a Praga, quindi incrociamo le dita e portiamo a termine il lavoro. Sarebbe un sogno farlo. Contro il Leicester sarà un’opportunità per alcuni di noi per mostrare ciò che possiamo fare in vista della finale”.