Downes: “Vincere la Conference League significherebbe tutto per noi, è l’occasione per imprimere il nostro nome nella storia del West Ham”

Flynn Downes, giocatore del West Ham, ha parlato nel post partita del match contro il Leicester, intervenendo anche sulla finale di Conference League che gli Hammers giocheranno a Praga contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Vincere la Conference League significherebbe tutto per noi. Anche per i fan sarebbe qualcosa di enorme. Per noi ragazzi e l’allenatore: è la nostra occasione per imprimere il nostro nome nella storia del club. Sarà un’impresa, ma sappiamo cosa dobbiamo fare. Non vediamo l’ora. Ci alleneremo duramente, ci prepareremo bene e poi vedremo”.