Draghi: “La proposta di Asciuti di un gemellaggio tra Fiorentina e Napoli? La politica non metta bocca nelle dinamiche delle tifoserie”

“Il collega e amico Andrea Asciuti avrà sicuramente fatto un gesto in buona fede, quando ieri in Consiglio comunale ha proposto un gemellaggio tra Fiorentina e Napoli, ma gemellaggi e rivalità sono ‘affari di curva’; la politica ha il compito di decidere le sorti dell’impianto sportivo, ma non metta bocca nelle dinamiche delle tifoserie”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia all’interno del Comune di Firenze, Alessandro Draghi.

“Peraltro, non dimentichiamo che non sono mancati episodi incresciosi proprio con gli ultras del Napoli, non ultimo i fatti del febbraio 2019, quando le forze dell’ordine, prima dell’inizio di un Fiorentina-Napoli, scovarono bombe e petardi a bordo di un mini van di tifosi partenopei. Nel marzo 2021 dieci persone sono state condannate per quel fatto. E potremmo, purtroppo, continuare. Lasciamo stare, caro Andrea, e occupiamoci dei tanti problemi della nostra città” aggiunge Draghi.