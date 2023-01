Dragowski: “Arrivai a Firenze che non sapevo una parola della lingua. Mi aiutò molto Paulo Sousa. Sulle scelte di Italiano…”

A Tuttosport si è raccontato l’ex portiere della Fiorentina Bart Dragowski, intervenendo anche sulla sua passata avventura a Firenze in maglia viola. Queste le sue parole: “Arrivai in Italia giovanissimo e senza sapere la lingua. Mi ha aiutato molto Paulo Sousa, ma mi sono dovuto attrezzare. Poi i vari prestiti. Italiano? Non ho fatto bene quando mi ha schierato titolare. Ma c’è sempre una logica nelle scelte degli allenatori”.

“A Empoli ho stretto un grande legame con Provedel. L’ho aiutato tanto nel suo momento difficile con l’infortunio. Mi ha spinto lui a venire allo Spezia. Ho scelto la piazza migliore che potessi. Ora voglio la salvezza qui, è come il Mondiale. Zurkowski? Adesso il mio amico polacco è con me, può darci una grossa mano”