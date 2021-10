Dragowski che botta! Ma la Fiorentina è in mani sicure

Che botta per Dragowski. Il portiere della Fiorentina, contro il Napoli, ha riportato una lesione di secondo grado della giunzione miotendinea del retto femorale della coscia destra.

In questi casi è davvero difficile pensare ad un rientro prima di 5-6 settimane. Scorrendo il calendario, l’estremo difensore polacco salterà Venezia, Cagliari, Lazio, Spezia e Juventus. Sfruttando al meglio la sosta successiva potrebbe recuperare per la gara contro il Milan in programma il prossimo 20 novembre.

Una perdita importante quella dell’ex Jagiellonia, ma c’è da dire anche che la Fiorentina rimane lo stesso in buone mani. Questo perché il suo sostituto, Terracciano, ha sempre dato ampie garanzie. Quest’anno ha giocato due partite da titolare e per due volte i viola hanno portato a casa il bottino pieno.