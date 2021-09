Dragowski, contributo giudicato in modo molto positivo. Un lavoro specifico su un aspetto che Italiano considera fondamentale

La scorsa è stata una settimana che abbiamo vissuto con un dubbio: chi difenderà la porta della Fiorentina? Dubbio risolto dal tecnico viola, Italiano, che ha rilanciato Dragowski, specificando anche il fatto che all’interno della squadra, comunque, vi sono delle gerarchie.

Su La Nazione si legge che il comportamento di Dragowski è stato giudicato in modo molto positivo per quanto riguarda il contributo nel giro palla con i piedi. Il polacco ha mostrato buoni progressi tecnici e sicuramente continuerà il lavoro specifico per aumentare una sensibilità che Italiano considera assolutamente fondamentale per gestire le ripartenze dal basso.