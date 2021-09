Dragowski e Amrabat: L’Atalanta ci ha provato. I 16 milioni di euro che hanno fatto scappare i nerazzurri

Fiorentina e Atalanta si affronteranno alla ripresa del campionato di Serie A. Ma le strade di queste due squadre si sono incrociate anche nel corso dell’ultimo mercato.

Su La Nazione di oggi si legge di come il club nerazzurro abbia provato a prendere prima Dragowski, poi Amrabat.

I nerazzurri bussarono alla porta della Fiorentina per chiedere il prezzo del portiere poco dopo la fine dello scorso campionato. Piaceva, ma poi l’Atalanta ha deciso di spingere forte nella direzione di Musso acquistato dall’Udinese per 20 milioni di euro.

A Ferragosto invece sondato il terreno per Amrabat, ma l’unico modo per prendersi il marocchino era l’acquisto (o un prestito con riscatto obbligatorio) per non meno di 16 milioni di euro.