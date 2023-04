Dragowski e il vizio dell’assist, c’era già un precedente…con la Fiorentina

Nel corso della partita tra Fiorentina e Spezia, Bartłomiej Drągowski, è riuscito a trovare un assist per la rete realizzata da M’bala Nzola (complice anche la dormita di Igor e Terracciano) ed è così diventato uno dei pochi portieri a potersi fregiare di aver fatto due assist in carriera.

Sì, perché prima di quello ne aveva fatto un altro quando vestiva la maglia viola. In Benevento-Fiorentina, giocata il 13 marzo 2021, da un suo lancio in profondità il pallone terminò direttamente sui piedi di Vlahovic che lo addomesticò e lo scaraventò nella porta avversaria per il 4-1 finale a favore dei gigliati. Situazione meno nitida rispetto a quella del Franchi di sabato scorso, ma ugualmente assist accordato al portiere polacco.