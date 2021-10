Dragowski e quel doppio miracolo ‘inutile’. Il dato sulle ultime stagioni

Il migliore in campo per la Fiorentina nella partita contro il Napoli è stato Bartlomiej Dragowski. Il polacco, che tra l’altro ha terminato la partita in lacrime a causa di un problema muscolare, ha provato a tenere in vita la Viola. Assolutamente fenomenale la doppia parata su Insigne in occasione del calcio di rigore: prima in tuffo sulla sua destra con la mano di richiamo, poi velocissimo nel rialzarsi per respingere il colpo di testa del capitano partenopeo.

Un doppio miracolo che però si è rivelato inutile, dato che sulla ribattuta il più veloce di tutti è stato Lozano che ha segnato l’1-1. Dragowski si conferma uno specialista nel neutralizzare i calci di rigore: dalla stagione 2018-19, in Serie A nessun portiere ha parato più rigori di lui (sei).