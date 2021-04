Dragowski e Vlahovic tengono a galla la Fiorentina: La sofferenza positiva degli Iachini boys

Tre punti d’oro per la Fiorentina, che ha battuto 2-1 a domicilio l’Hellas Verona. La salvezza è ancora tutta da conquistare, ma la vittoria della squadra di Iachini non è immeritata e deriva da una buona prestazione a partire dal 30′. Nonostante le diverse occasioni avute dagli scaligeri nella prima mezzora di partita, in cui Dragowski si è dovuto superare per tenere a galla i suoi. La Fiorentina – come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio – ha sofferto come si deve fare in questa situazione, ma è stata brava anche a ripartire, interpretando nel modo giusto la gara e superando anche quella paura vista contro il Sassuolo.

Per arginare l’inizio del Verona c’è voluta anche la mano di Iachini, che ha deciso di invertire le due mezzali: una scelta che ha pagato i dividendi sperati. Negli ultimi secondi di primo tempo, poi, l’episodio che ha cambiato la partita: il fallo in area di Barak, con Vlahovic che non ha sbagliato dagli undici metri nonostante quel rigore pesasse quanto una stagione intera.