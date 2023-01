Dragowski fa due miracoli ma non basta. Il Bologna batte lo Spezia e si porta momentaneamente a più tre sulla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Alle 18.30 Bologna e Spezia si sono affrontate per aprire la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A. La partita è finita 2-0 per il Bologna, che dopo aver sbattuto più volte contro un monumentale Dragowski è passato in vantaggio al 37′ per mano di Posch. Nella ripresa il raddoppio di Orsolini, che consegna alla squadra di Thiago Motta tre punti utili per salire al nono posto in classifica, momentaneamente a più tre sulla Fiorentina.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 50, Milan 38, Lazio 37, Inter 37, Roma 37, Atalanta 35, Udinese 28, Torino 26, Bologna 26, Empoli 25, Fiorentina 23, Juventus 23, Monza 22, Lecce 20, Spezia 18, Salernitana 18, Sassuolo 17, Verona 12, Sampdoria 9, Cremonese 8.