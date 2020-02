Dragowski: “Fiorentina, crediamoci! Castrovilli il migliore in Italia nel suo ruolo”

Nell’intervista al Corriere dello Sport-Stadio, il portiere della Fiorentina Bartolomej Dragowski si è soffermato in particolar modo sul match contro la Juventus: “Io ci credo, anche perché nella partita dell’andata siamo stati noi a creare più occasioni. Ribery e Castrovilli? Sono giocatori straordinari, per differenti motivi. Ribery è un fuoriclasse, che dal niente può inventarsi qualcosa. Castrovilli si sta rendendo protagonista di una stagione incredibile. Nella sua posizione, io credo che sia in assoluto il migliore in Italia”.