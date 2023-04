Dragowski: “La Fiorentina? Una partita come le altre, ho ricordi belli e brutti ma voglio solo vincerla”

Sarà nuovamente di scena a Firenze ma da avversario Barltomjei Dragowski, portiere dello Spezia, che però in un evento pubblico del club ligure non ha espresso propriamente nostalgia per la sua precedente avventura:

“Per me è una partita come tutte le altre, spero di vincerla e il mio obiettivo per sabato è vincere. Sono stato tanti anni lì, ho ricordi belli e brutti ma sarà una gara come le altre per me”.