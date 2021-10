Dragowski, la nazionale polacca vuole valutarlo di persona. La situazione

Gli allenamenti riprenderanno domani ma Vincenzo Italiano, fra Nazionali e acciaccati, sarà inizialmente senza dieci giocatori.

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport-Stadio, un discorso a parte va fatto per Dragowski che è uscito dolorante al termine della partita contro il Napoli, ma la Nazionale polacca vuole valutare l’infortunio di persona e così sarà sottoposto a nuovi accertamenti e rimane in attesa dei risultati dei test. Già oggi probabilmente tutto sarà più chiaro e definito.

La buona notizia per la Fiorentina è il fatto che alla ripresa del campionato i viola sono attesi dal posticipo di lunedì a Venezia e avranno qualche ora in più a disposizione per lavorare con il gruppo al completo e preparare la partita in laguna. Contro l’Atalanta invece la sfida post-sosta era in calendario addirittura di sabato per gli impegni europei della Dea.