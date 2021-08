Dragowski l’osservato speciale

Tra i tanti nomi noti presenti sugli spalti dell’Olimpico per seguire la sfida tra Roma e Fiorentina, c’era anche quello di Paulo Sousa. L’ex tecnico della Viola e oggi ct della Polonia è arrivato in Italia per seguire dal vivo la prova di Bartlomiej Dragowoski, escluso dagli Europei ma convocato per le prossime partite della sua Nazionale contro Albania, San Marino e Inghilterra.

Come si legge su La Nazione, Drago era l’osservato speciale della sfida ma dopo pochi minuti è arrivato quel cartellino rosso che ha cambiato la partita. E sconvolto i piani dell’ex tecnico della Fiorentina.