Dragowski: “Mi ha fatto arrabbiare prendere quel gol al novantesimo. Terracciano ha parato tutto, meglio non ripetere quello che gli ho detto a fine gara”

L’ex portiere della Fiorentina, ora allo Spezia, Bartłomiej Drągowski, in un’intervista rilasciata a DAZN, ha detto sulla sconfitta patita dalla sua squadra: “Mi ha fatto arrabbiare quel gol al novantesimo. E’ normale che sia così quando si perde una partita del genere, visto che abbiamo giocato alla pari con la Fiorentina per tutta la gara. E’ stata una partita come tutte le altre, come deve essere per tutti i professionisti. Ieri ero lì, oggi sono qua”.

E poi: “Abbiamo creato tante occasioni, Terracciano ha parato tutto, è stato bravo. Se gli ho detto qualcosa dopo la partita? Meglio non ripetere certe parole in TV (ride ndr). Quando si gioca con continuità tutto viene più facile”.