Dragowski migliore in campo contro il Napoli… e il suo predecessore lo imita nel campionato francese

Tra i migliori in campo della Fiorentina, ieri contro il Napoli, c’è stato sicuramente Dragowski. Il portiere viola ha parato un rigore e anche la ribattuta a Insigne, e il tapin di Lozano non toglie bellezza al gesto tecnico.

Nel frattempo in un altro Paese e in un altro campionato, il suo predecessore faceva cose altrettanto egregie. Stiamo parlando di Alban Lafont, portiere ceduto dalla Fiorentina a titolo definitivo al Nantes quest’estate. Nella partita contro il Troyes, Lafont ha compiuto diversi interventi provvidenziali risultando decisivo per la vittoria della sua squadra.

Tutto cioè a dimostrazione di come Lafont sia portiere che in Francia trova senz’altro la sua confort zone, ben figurando quasi sempre a dispetto di quanto mostrato in Serie A. Nel frattempo la Fiorentina non lo rimpiange e si gode Dragowski e Terracciano, coppia affidabile che finora ha fatto molto bene.