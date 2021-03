Dragowski non convince? Il problema portieri della Roma è ben più grave e Fonseca si prepara a cambiare contro la Fiorentina

Certamente non sarà il problema principale della Fiorentina in questa nefasta stagione, ma anche Bartlomiej Dragowski è finito nel vortice delle critiche. Un grande classico per i portieri quando la loro squadra va male, e il polacco non è stato da meno dopo le prestazioni con Sampdoria e Udinese. In particolare gli si rimproverano scarsa sicurezza con i piedi e poca propensione all’uscita alta, fondamentali che per molti tifosi pesano più delle cose buone messe in mostra dal numero 69 in questa stagione.

Ma se a Firenze quantomeno esiste un dibattito tra chi si schiera a favore di Dragowski e chi invece lo critica, a Roma quella contro il portiere è un vera e propria rivolta popolare. I tifosi della prossima avversaria della Fiorentina infatti stanno contestando pesantemente Pau Lopez per i molteplici errori, anche grossolani, che costantemente danneggiano la squadra. Di ciò sembra essersene accorto anche Fonseca, che allo spagnolo aveva riaffidato le chiavi della porta dopo il periodo di titolarità di Mirante.

Infatti secondo Sky Sport le chance di Pau Lopez sono finite, così che contro la Fiorentina il posto da titolare tornerà in possesso di Mirante circa due mesi dopo l’ultima volta. Vedremo se il portiere italiano farà meglio del collega spagnolo, anche se la speranza dei tifosi viola è che questo non accada. Fatto sta che allo scontro diretto Fiorentina e Roma si presentano con lo stesso problema portieri, sebbene a differenza del collega giallorosso Dragowski non abbia ancora “fatto abbastanza” per farsi rilegare in panchina da Prandelli.