Dragowski: “Non mi so spiegare il perché della fine della mia esperienza alla Fiorentina. Dopo essere rientrato dall’Empoli speravo di trovare più spazio”

L’ex portiere della Fiorentina, Bartłomiej Drągowski ha parlato a Sky Sport della fine della sua esperienza a Firenze, sui motivi della separazione che lo hanno portato allo Spezia. Sentite cosa ha detto anche in merito al prestito all’Empoli:

“Non so spiegarmelo perché è andata a finire così: forse non sono stato all’altezza di alcuni della squadra. Ho dovuto cambiare aria, ma non guardo indietro. Dopo il prestito all’Empoli pensavo di poter avere più spazio ma è non è stato così”.