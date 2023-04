Dragowski: “Nzola? Dopo l’assist con la Fiorentina mi ha detto che ne voleva subito un altro. Non mi aspettavo un tifo del genere a La Spezia. Boruc era il mio idolo da bambino”

Bartłomiej Drągowski, portiere dello Spezia, è stato ospite del programma Dazn Talks, in cui ha raccontato alcuni aneddoti legati anche alla sua ex squadra, la Fiorentina:

“Nzola, dopo l’assist contro la Fiorentina, mi ha detto che se ne aspettava un altro. E’ un animale, corre per tutto il campo per aiutare i compagni”.

Sull’ambiente di La Spezia: “Non mi aspettavo un’atmosfera del genere al ‘Picco’, la prima cosa che ho detto una volta entrato è stata ‘wow’. I tifosi ci caricano come se giocassero con noi, la loro vicinanza si sente. Già con la Fiorentina da avversario mi avevano fatto impressione”.

Infine su un ex viola: “Il mio idolo da bambino era Artur Boruc, è grazie a lui che ho cambiato ruolo e sono diventato un portiere. Il mio sogno sarebbe giocare in Premier League, ma non mi lamenterei se giocassi altri 10 anni qui in Italia. Ci sono arrivato già 6 anni fa e mi trovo molto bene”.