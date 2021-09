Dragowski o Terracciano? L’idea di Italiano per il Genoa

Una delle sorprese più grandi della formazione con cui la Fiorentina ha affrontato – e battuto – l’Atalanta è stata la scelta del portiere. In panchina Dragowski, fiducia a Terracciano che ha giocato praticamente tutte le partite in campionato, oltre all’esordio stagionale in Coppa Italia. Fino ad oggi, il polacco ha giocato soltanto 17’ all’Olimpico contro la Roma, prima di essere espulso per il fallo su Abraham che tanto ha fatto discutere.

A Marassi dovrebbe finalmente toccare a lui, nonostante le buone prestazioni offerte da Terracciano in quest’avvio di stagione. Quel che è certo è che Italiano non fa sconti: gioca solo chi se lo merita.