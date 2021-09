Dragowski out a causa della Nazionale, ma ora togliere Terracciano sarà difficile. E Italiano è abituato ad alternare i portieri…

A sorpresa, nella partita di ieri sera Vincenzo Italiano ha schierato Terracciano. Questo nonostante Dragowski fosse rientrato dalla squalifica, ragion per cui tutti si aspettavano di rivederlo dal primo minuto. Invece l’allenatore ha sorpreso, e la sua scelta alla fine ha pagato visto che Terracciano è stato tra i migliori in campo.

La motivazione di tale decisione, probabilmente, risiede nel fatto che Dragowski è stato in Nazionale e quindi non a disposizione di Italiano. Considerando anche il tipo di gioco che coinvolge molto il portiere, l’allenatore viola ha preferito puntare su chi ha potuto osservare in allenamento durante tutta la settimana.

Certo è che adesso non sarà facile togliere dalla porta Terracciano, decisivo nelle parate ma praticamente perfetto anche nel gioco con i piedi. Ieri sera ha ricevuto la palla veramente molto spesso e si è sempre disimpegnato bene, con calma e sicurezza. Tra l’altro Italiano è abituato ad alternare i portieri, basti pensare che a La Spezia ne ha utilizzati addirittura quattro nel corso del campionato. Vedremo cosa succederà in futuro, a partire dalla trasferta di Genova, ma una cosa è certa: la porta della Fiorentina è in buone mani.