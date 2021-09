Dragowski resta in panchina: le motivazioni di Italiano

Come preannunciato dallo stesso Vincenzo Italiano ieri in conferenza stampa, quasi tutti i giocatori viola impegnati durante la sosta con le proprie nazionali sono stati esclusi dall’undici iniziale. L’unico a farla franca è Nikola Milenkovic, considerato dal neo tecnico viola un pilastro della difesa. Se il discorso veniva fatto per i sudamericani, costretti a viaggi transoceanici, lo stesso pare valere per Bartlomiej Dragowski. Il polacco era impegnato con la propria nazionale e – nonostante gli zero minuti collezionati nelle sfide con Albania, San Marino e Inghilterra – Italiano ha preferito non rischiare.

Secondo quanto riportato pochi minuti fa da Radio Bruno, dietro alla scelta di mandare in campo Terracciano dal primo minuto ci sarebbero si motivazioni tecniche, ma la scelta sarebbe stata condizionata anche dai lunghi spostamenti a cui Dragowski è stato costretto.