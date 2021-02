Dragowski tentato dal Dortmund: E c’è in atto un derby tutto italiano

Domenica scorsa scorsa il portiere della Fiorentina, Bartlomiej Dragowski, ha vissuto una giornata non propriamente positiva contro la Sampdoria. Ma è stata una delle pochissime giornate negative vissute dal polacco in questa stagione che, almeno per lui, è stata fin qui ottima.

Tanto che a lui si sono interessati club importanti, su tutti il Borussia Dortmund. In Germania questa mattina vengono rilanciate queste indiscrezioni di mercato e si parla di un derby italiano per la porta giallonera; infatti un altro estremo difensore che piace al BVB è Thomas Strakosha della Lazio.