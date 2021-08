Druda: “Il gioco di Italiano sarebbe ideale per Torreira, procuratori decisivi nella scelta di Firenze. Ha patito i postumi dell’infortunio ma ora sta bene”

Roberto Druda, dirigente che portò Torreira al Pescara, ha parlato a Radio Bruno Toscana in merito al giocatore vicinissimo alla Fiorentina: “Firenze sarebbe la piazza ideale per Lucas, sia per l’importanza del club sia per lo stile di gioco che Italiano. E’ un play che sa giocare molto bene la palla e dettare i tempi di gioco, ma allo stesso tempo sa fare la fase difensiva. E’ dotato di grande tecnica e ha il senso del gol, infatti quando arrivò in Italia era un attaccante”.

E poi ha aggiunto: “Ai tempi del Pescara c’era un gemellaggio con il Montevideo, Torreira era uno dei giocatori che si distingueva maggiormente e per questo decidemmo di prenderlo. Nell’ultimo anno ha patito i postumi dell’infortunio alla caviglia, ma nella stagione appena iniziata sono sicuro che potrà fare bene. Perché sceglie Firenze? Credo che la scelta dipenda più dai procuratori che dal giocatore, la cui volontà era più che altro quella di tornare in Italia. Torreira comunque è un grande giocatore, mi sento di dire che avrebbe fatto comodo anche a una big come la Juve senza paura di essere smentito. Una volta parlai con Giampaolo, il quale mi disse che quando faceva la formazione prima metteva Torreira e poi tutti gli altri giocatori”.