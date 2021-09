Dualismo tra Dragowski e Terracciano, non facciamolo diventare un problema. Una risorsa rara e tipica solo dei grandi club

Da domenica, giorno successivo alla vittoria contro l’Atalanta, sui social e negli spazi che parlano di Fiorentina si discute animatamente del tema portiere. Meglio Terracciano o Dragowski? Italiano li alternerà? E se tenere in panchina il polacco lo svalutasse in vista di una futura vendita? Tra chi parteggia per l’uno e chi per l’altro, Terracciano e Dragowski sono diventati i veri protagonisti del momento.

Al punto che il loro sembra quasi apparire come un problema che Italiano si ritroverà a dover affrontare. Un problema che, ci sentiamo di dire, in realtà non esiste e anzi è un fattore tremendamente positivo. Quante volte la Fiorentina ha avuto dei secondi portieri che, in caso di assenza del primo, facevano accapponare la pelle? Ecco, da quando ci sono Terracciano e Dragowski questo problema non esiste più.

Per un allenatore, ma anche per i tifosi, non esiste cosa più bella: avere più giocatori, in questo caso portieri, egualmente affidabili. Tra l’altro si tratta di una caratteristica che di solito appartiene solo ai grandi club. La Juve con Szczesny e Perin, il Barcellona con Ter Stegen e Neto, il PSG con Donnarumma e Keylor Navas. Statistiche che conferiscono ancora più valore al caso della Fiorentina, e al lavoro che è stato fatto dai dirigenti nel puntare su Dragowski e Terracciano.

A poco serve dunque chiedersi chi dei due è il migliore, dato che entrambi hanno punti di forza e punti deboli, e chi giocherà ogni volta. Anche perché non ci sarebbe da sorprendersi se Italiano decidesse di partita in partita in base alle risposte avute durante la settimana, secondo quel metodo meritrocratico a cui il tecnico della Fiorentina sembra essere molto legato.