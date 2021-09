Dubbio in attacco per Ballardini. Le condizioni di Caicedo in vista della Fiorentina

Felipe Caicedo non ha ancora debuttato con la maglia del Genoa e non è sicuro che possa farlo proprio sabato contro la Fiorentina.

Secondo Calciomercato.com l’attaccante ecuadoriano, arrivato dalla Lazio in chiusura di mercato, e attenzionato nel recente passato anche dal club viola, dopo aver saltato la trasferta di Cagliari di domenica scorsa a causa di un problema muscolare ieri è tornato ad allenarsi assieme al resto dei compagni. Tuttavia la sua presenza sabato pomeriggio contro la Fiorentina è tutt’altro che scontata.

Davide Ballardini vuole essere certo di non correre rischi, anche in vista del turno infrasettimanale di settimana prossima. Preservare le forze sarà quindi un imperativo per il tecnico che dopo la bella vittoria in terra sarda vuol proseguire a far punti ma evitando il più possibile eventuali danni collaterali.