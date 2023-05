“Dubito che Jovic possa fare più di così: quello per Terzic non era assist ma dribbling sbagliato. Serve realismo più che affetto…”

Ospite a Radio Bruno, il giornalista Francesco Matteini ha parlato in particolare di Jovic, che domani potrebbe tornare titolare:

“Non so neanche se a questo punto Jovic possa fare qualcosa di più o di meglio, al 6 maggio sono disilluso. Con tutto l’affetto del mondo si cerca di attribuirgli l’assist per uno stop sbagliato nel gol di Terzic. Quello era un dribbling, con pallone allungato e senza Terzic sarebbe stato un pallone perso. Va bene l’affetto però serve anche realismo e l’anno prossimo spero che ci sia qualcuno di meglio al suo posto. Se domani esplodesse, sarei contento ma non mi accontenterei: non è che uno può essere promosso per aver fatto bene 2-3 partite su 38″.