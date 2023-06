Ducci: “Per rendere al meglio Sabiri si deve sentire protagonista. Vede la porta come pochi”

A Repubblica Firenze ha parlato l’ex dirigente della Fiorentina Piero Ducci, che ha scoperto tra gli altri Abdelhamid Sabiri, di fatto il primo acquisto viola per la prossima stagione. La società gigliata infatti se l’è assicurato quest’inverno, per poi lasciarlo in prestito per 6 mesi alla Sampdoria. Tante le soluzioni che può adottare Italiano con la sua duttilità: può essere utilizzato o come mezzala in un 4-3-3 o come esterno sinistro nel medesimo schema o in un 4-2-3-1, dove potrebbe ricoprire anche il ruolo di trequartista.

Ducci ha parlato così di Sabiri: “Si deve sentire protagonista per rendere al meglio, ma il ragazzo non si discute. Ha grandi qualità e vede la porta come pochi”.