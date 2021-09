Due anni fa l’annuncio dell’arrivo dell’uomo-vetrina delle giovanili della Fiorentina. Ma che fine ha fatto Bobby Duncan?

Ad inizio estate 2019 la Fiorentina è passata di mano dai Della Valle a Rocco Commisso. Il nuovo presidente viola decise di mettere a segno alcuni colpi di mercato per cercare di presentarsi nel modo migliore ai suoi nuovi tifosi.

Per la prima squadra l’uomo-vetrina era sicuramente Franck Ribery presentato con grande enfasi e con una grande partecipazione di pubblico al Franchi. Ma per le giovanili il grande acquisto in prospettiva si chiamava Bobby Duncan.

Ecco, giusto due anni fa, il 2 settembre 2019, arrivò l’ufficializzazione dell’acquisto di questo giovane attaccante dal Liverpool che sarebbe dovuto esplodere facendosi conoscere per le sue gesta in campo e non per il fatto di essere il cugino di un certo Steven Gerrard.

Purtroppo però non fu un acquisto azzeccato. Dopo una bella partenza l’inglese si è perso tanto da essere rispedito in patria dopo appena un anno di permanenza in viola. A prenderselo è stato il Derby County, ma anche lì le cose non sono andate per il verso giusto. Duncan sperava di giocare in prima squadra, Rooney (manager del club) non era invece convinto pienamente delle sue doti. Adesso è ancora al Derby, ma nel corso dell’estate è stato praticamente messo sul mercato e il suo trasferimento al Plymouth (Serie C inglese) è saltato quando sembrava già fatto.