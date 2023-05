Due assenze nella rifinitura del Basilea: E uno è un giocatore che Vogel utilizza spesso…

Negli stessi minuti in cui la Fiorentina è in campo per la rifinitura, sta facendo lo stesso anche il Basilea in Svizzera.

Due le assenze dei rossoblu a questa sessione di allenamento. La prima è quella del difensore spagnolo Arnau Comas, mentre la seconda è quella del centrocampista, anche lui spagnolo (anche se nato in Germania), Sergio López.

Lopez è stato impiegato spesso da Vogel, non solo sulla linea mediana, ma talvolta addirittura anche come terzo di difesa.

Gli altri tutti presenti, compreso Taulant Xhaka che si è preso una super squalifica in campionato (otto turni), ma che è abile e arruolabile per la Conference League.