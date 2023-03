Due candidati al ruolo di riserva in porta. Ma per il golden boy della Fiorentina è ancora presto: sarà futuro a lungo termine

L’infortunio del portiere della Fiorentina Salvatore Sirigu ha scompaginato le gerarchie in porta. Non per quanto riguarda il titolare, che rimane senza alcun dubbio Pietro Terracciano, il quale sarà ancora più carico di responsabilità e di minutaggio da qui a fine stagione. Per il ruolo di riserva, ci sono due candidati.

Nell’effettivo, il secondo estremo difensore della Fiorentina sarà Michele Cerofolini. Per Tommaso Martinelli è ancora presto: oltre alla tenera età, ci sono anche impegni in Primavera da portare a termine sotto la guida di Aquilani. Il classe 2006 è un gioiellino del vivaio viola e traccerà a breve la strada per la prima squadra. Il futuro è nelle sue mani.