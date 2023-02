Due certezze per due squalificati. Terzic insidia Biraghi per l’undici anti Juventus?

Ancora diversi dubbi e ballottaggi in vista della gara di domani pomeriggio allo Stadium. La certezza contro la Juventus a centrocampo, come riporta il Corriere dello Sport, è l’impiego di Amrabat, anche a causa della squalifica di Mandragora così come Martinez Quarta dovrebbe prendere il posto di Igor, l’altro giocatore fermato per una giornata dal giudice sportivo.

In difesa per 3/4 la linea arretrata sembra decisiva e l’unico vero ballottaggio è sulla sinistra dove se la giocano il capitano Biraghi e Terzic, apparso in crescita costante nell’ultimo periodo. Chi dei due giocherà domani pomeriggio, riposerà in trasferta con il Braga in Conference League giovedì prossimo.