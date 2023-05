Due contratti che la Fiorentina ridiscuterà sul filo di lana. C’è un’opzione sul portiere

Sono due i contratti che hanno scadenza a fine stagione, che la Fiorentina ridiscuterà sul filo di lana: quello di Riccardo Saponara e quello di Salvatore Sirigu.

Il futuro dell’esterno offensivo e quello del portiere (ora fermo per un grave infortunio), secondo quanto riportato da La Nazione, saranno al centro delle prime manovre di mercato del club una volta archiviata la finale di Coppa Italia o, nel caso, quella di Conference League.

Per Saponara i contatti del gennaio scorso avevano lasciato intuire sensazioni positive. Sul contratto di Sirigu esiste invece un’opzione da far scattare per prolungare l’accordo per un altro anno.